В Свердловской области действует один лесной пожар – в Невьянском районе

По данным на утро 24 июля в Свердловской области остается действующим один лесной пожар.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, единственный в регионе лесной пожар действует в Невьянском районе на площади 1,4 тысячи гектаров. Он локализован и не распространяется. Кроме этого, к вечеру 23 июля сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам участков удалось потушить лесной пожар в Таборинском районе.

Борьбу с огнем продолжают вести более 100 человек. Задействовано 12 единиц техники.

Напомним, в лесах Среднего Урала введен режим чрезвычайной ситуации. Также на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.