В Измаиле Одесской области прогремели мощные взрывы, - СМИ

Мощные взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Также сообщается, что в регионе объявлена воздушная тревога.

В Измаиле находится морской торговый порт, который был задействован в зерновой сделке.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по объектам в Одессе, где готовились теракты против России. По данным ведомства, на пораженных объектах находись иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены.

Напомним, вчера также стало известно о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. В городе ночью дважды объявлялась воздушная тревога. Работали системы ПВО.