В Иркутске мошенник обманул доцента вуза на 5 миллионов

Доцент одного из вузов Иркутска по вине мошенников лишилась 5 млн руб.

По данным управления МВД по Иркутской области, на телефон пострадавшей через популярный мессенджер позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он рассказал, что преступники пытаются похитить с ее счета денежные средства и направить на финансирование недружественных стран. Позднее мошенник объяснил, что для сохранности денежных средств их якобы необходимо перевести на "резервный счет".

Заявительница оформила на свое имя кредиты и перевела всю сумму на счет, указанный неизвестными. Сумма ущерба составила 5 млн руб. На данный момент телефон мошенников отключен.