Алексей Вихарев принял двор на Уралмаше, благоустроенный в рамках федпроекта

Депутат гордумы Екатеринбурга и основатель медфракции Алексей Вихарев принял участие в приемке двора на Уралмаше, благоустроенного в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В качестве члена комиссии он оценил проделанную подрядчиком работу и отметил плюсы благоустройства детской зоны отдыха.

Современные детские комплексы разместились на площадке по ул. 22 Партсъезда, д. 12, 14, ул. 40-летия Октября, д. 9 и ул. Фестивальной, д. 27, 29, 29а. Теперь дети жильцов смогут смогут проводить время на безопасных горках и качелях, в зоне с тренажерами и воркаутом, а также в местах для отдыха.

Депутат отметил, что все сооружения отвечают требованиям безопасности. Более того, при таком масштабе, подрядчик выполнил все работы в срок и строго по проекту, а в случае допущения недочетов - исправлял их моментально.

"Такие дворы еще раз нам показывают, что получить финансирование на благоустройство двора из бюджета реально, достаточно лишь подать заявку на участие в федеральной программе и собрать 70% подписей соседей. Призываю всех жителей Екатеринбурга принять участие в проекте", - написал Вихарев в своих соцсетях.