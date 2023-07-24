СКР возбудил уголовное дело после смерти журналиста Ростислава Журавлева в Запорожье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Запорожской области. В результате этого обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, были ранены корреспонденты РИА Новости и "Известий".

"В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц", - говорится в сообщении СКР.

Также в ведомстве отметили, что Ростислав Журавлев по поручения главы СКР будет посмертно представлен к ведомственной награде – медали "Доблесть и отвага".