В Свердловской области завершен прием документов для выдвижения кандидатов на осенних выборах
В Свердловской области завершен прием документов для выдвижения кандидатов на предстоящих осенью выборах.
Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, в регионе проходит 11 избирательных кампаний. Замещаются 108 депутатских мандатов и две выборные должности глав сельских поселений. Всего для участия в выборах выдвинулись 494 кандидата. Среди них есть представители семи политических партий.
- Так, на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13 выдвинуто пять кандидатов от партий. Из них статус зарегистрированного кандидата получили два человека.
- На выборы депутатов Екатеринбургской городской думы по единому округу выдвинуто 115 кандидатов от шести партий. По 25 одномандатным округам –189, из них 44 – это самовыдвиженцы.
- На выборы в городскую думу Верхней Пышмы выдвинуто 44 кандидата. 12 из них это самовыдвиженцы, а 32 – представители четырех политических партий.
- Наконец, на выборы в думу Качканарского городского округа выдвинуто 77 человек: 10 самовыдвиженцев и 67 кандидатов от четырех партий.
Прием документов для регистрации продолжается до 26 июля. Как отметили в избиркоме, итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов будут подведены после 4 августа.
Напомним, выборы на Среднем Урале пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Сообщалось, что в этом году будет применяться дистанционное электронное голосование.