В Свердловской области завершен прием документов для выдвижения кандидатов на осенних выборах

В Свердловской области завершен прием документов для выдвижения кандидатов на предстоящих осенью выборах.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, в регионе проходит 11 избирательных кампаний. Замещаются 108 депутатских мандатов и две выборные должности глав сельских поселений. Всего для участия в выборах выдвинулись 494 кандидата. Среди них есть представители семи политических партий.

Так, на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13 выдвинуто пять кандидатов от партий. Из них статус зарегистрированного кандидата получили два человека.

На выборы депутатов Екатеринбургской городской думы по единому округу выдвинуто 115 кандидатов от шести партий. По 25 одномандатным округам –189, из них 44 – это самовыдвиженцы.

На выборы в городскую думу Верхней Пышмы выдвинуто 44 кандидата. 12 из них это самовыдвиженцы, а 32 – представители четырех политических партий.

Наконец, на выборы в думу Качканарского городского округа выдвинуто 77 человек: 10 самовыдвиженцев и 67 кандидатов от четырех партий.

Прием документов для регистрации продолжается до 26 июля. Как отметили в избиркоме, итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов будут подведены после 4 августа.

Напомним, выборы на Среднем Урале пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Сообщалось, что в этом году будет применяться дистанционное электронное голосование.