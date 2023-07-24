Москву атаковали беспилотники

Москву атаковали беспилотники. По данным мэра столицы Сергея Собянина, сегодня около 4.00 зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Позже столичный дептранс сообщил о том, что перекрыто движение по Комсомольскому проспекту от дома №18 в сторону области и по проспекту Лихачева.

В Минобороны России добавили, что утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

Напомним, в конце мая 2023 г. беспилотники уже атаковали Москву. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".

"В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве", - заявили в СКР.