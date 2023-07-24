Телефонные мошенники придумали способ отъема жилья у россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему по похищению денег со счетов россиян.

Кроме того, на граждан "вешают" большие долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают граждан брать заем у физических лиц под залог недвижимости. По новой схеме до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых, что позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.

На уловки попадаются люди, недостаточно финансово-грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой мошенниками.

Сначала человеку звонит "сотрудник органов", предупреждая о необходимости предотвращения вывода средств со счета, или то, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости. Далее говорится, что необходимо срочно самостоятельно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет статус самозанятого.

Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, сообщают "Известия".