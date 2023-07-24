Стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов

В России начался прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва.

Сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через "Госуслуги". Они будут приниматься до 8 августа. Сами организации должны отправить списки работников в Минцифры РФ до 11 августа. Для отсрочки сотрудники должны иметь гражданство РФ, входить в возрастную группу от 18 до 27 лет, иметь высшее образование по специальности, которая есть в перечне Минцифры РФ.

Еще одно условие – сотрудник должен работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 октября по 31 декабря.

Ранее в Минцифры заявили, что айтишники-релоканты начали возвращаться.