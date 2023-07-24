Опрос: россияне больше всего боятся диверсий, мятежей и непарного шелкопряда

В апреле—июне наибольший страх у российских граждан вызывала диверсионная деятельность.

Эта тревожность остается лидером рейтинга КРОС уже второй квартал подряд. Однако если в начале года суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, составлял 683,4 медиаюнга (применяемая КРОС единица воспроизводства тревоги), то по итогам второго квартала он вырос более чем вдвое, до 1584,8 медиаюнга.

Страх усилили теракт в Санкт-Петербурге 2 апреля, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, попытка атаки беспилотника на Кремль 3 мая, покушение на политика Захара Прилепина 6 мая, рейд диверсантов в Белгородскую область 22–23 мая, а также атаки дронов в Крыму, Подмосковье, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Тульской областях.

Второе место по суммарному индексу тревожности занимает неудавшийся мятеж ЧВК "Вагнер" (1158,2 медиаюнга). Тройку замкнули стихийные бедствия — пожары и наводнения (549,5 медиаюнга). Далее идут тревожности, связанные с украинским контрнаступлением (532,3), ростом ядерной угрозы (414,2), пищевыми и алкогольными отравлениями (132,4), вопросами призыва и мобилизации (132,3), нападениями бродячих собак (120,4), нашествием непарного шелкопряда и других вредителей (56), а также ущемлением российского спорта на международной арене (35,8).

Лидером по отклику интернет-пользователей стал мятеж ЧВК "Вагнер": действия наемников в соцсетях обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей.

Как сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, предмет обеспокоенности россиян последние полтора года остается неизменным — это "в целом происходящее в зоне СВО".

Эксперты ранжируют страхи россиян на основе анализа новостей СМИ ("медиаиндекс"), а также постов и комментариев в соцсетях ("соцмедиаиндекс"). Суммарный индекс показывает масштаб "информационной волны" той или иной темы, а индекс "приживаемости" — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то эту тему авторы исследования относят к "псевдострахам", сообщает "Коммерсант".