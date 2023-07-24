В российских автошколах раскритиковали новые программы по обучению вождению

Минпросвещения подготовило проект новых программ по обучению вождению, на которые должны будут ориентироваться автошколы.

За доработку документа высказались представители отрасли и ГИБДД. Среди нововведений - сокращение количества обязательных часов на обучение вождению по категории "В" с 54-54 часов до 44-46 часов в зависимости от коробки передач. Еще одна инициатива - обязательные часы "самостоятельной работы". Как отметили в ведомстве, будущие водители должны будут отрабатывать темы, уже освоенные в классе.

Еще одно новшество — рассчитанная до 40 часов "вариативная часть учебных циклов". Это необходимо для обучения водителей в разных регионах с учетом географической специфики, например, горной местности, на что может понадобиться дополнительное время.

Эксперты раскритиковали инициативы. Как заявила глава межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, предложенный проект отводит до 30% учебного времени на "внеаудиторную" работу, в том числе по важнейшим темам — о влиянии скорости, алкоголя и лекарств на способность управлять автомобилем. Другие вынесенные на самообучение темы, в том числе - об оказании помощи детям и беременным женщинам, можно изучать только с педагогами и тренажерами.

Вице-президент ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев указал, что документом фактически предлагается вернуть самоподготовку, которая была отменена в 2013 году на фоне роста аварийности, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Госдума принимает проект закона, меняющий систему получения водительских прав в России.