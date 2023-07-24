В российских автошколах раскритиковали новые программы по обучению вождению

24 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.ru

В российских автошколах раскритиковали новые программы по обучению вождению

Минпросвещения подготовило проект новых программ по обучению вождению, на которые должны будут ориентироваться автошколы.

За доработку документа высказались представители отрасли и ГИБДД. Среди нововведений - сокращение количества обязательных часов на обучение вождению по категории "В" с 54-54 часов до 44-46 часов в зависимости от коробки передач. Еще одна инициатива - обязательные часы "самостоятельной работы". Как отметили в ведомстве, будущие водители должны будут отрабатывать темы, уже освоенные в классе.

Еще одно новшество — рассчитанная до 40 часов "вариативная часть учебных циклов". Это необходимо для обучения водителей в разных регионах с учетом географической специфики, например, горной местности, на что может понадобиться дополнительное время.

Эксперты раскритиковали инициативы. Как заявила глава межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, предложенный проект отводит до 30% учебного времени на "внеаудиторную" работу, в том числе по важнейшим темам — о влиянии скорости, алкоголя и лекарств на способность управлять автомобилем. Другие вынесенные на самообучение темы, в том числе - об оказании помощи детям и беременным женщинам, можно изучать только с педагогами и тренажерами.

Вице-президент ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев указал, что документом фактически предлагается вернуть самоподготовку, которая была отменена в 2013 году на фоне роста аварийности, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Госдума принимает проект закона, меняющий систему получения водительских прав в России.

Теги: автошколы, вождение, автомобили, Минпросвещения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2023 04:03 Мск Госдума принимает законопроект, меняющий систему получения водительских прав

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети