"Яндекс.Маркет" займется продажей товаров из зарубежных магазинов

Маркетплейс "Яндекс.Маркет" начал размещать у себя витрины зарубежных магазинов.

В настоящее время в интернет-магазине представлено несколько магазинов из Азии и стран ЕАЭС. До конца текущего года площадка планирует привлечь до 1 тыс. продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС.

Уже представлены товары из магазина Wise Mall - компания из Гонконга. Ассортимент включает как технику и электронику, так и товары для дома, посуду и прочее. Стоимость гаджетов стартует от 5 тыс. руб.

"Яндекс.Маркету" придется конкурировать с аналогичными проектами Ozon и Wildberries, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что российские законы должны уравнять обязанности торговых площадок в интернете и обычных магазинов, которые касаются обеспечения прав потребителей.