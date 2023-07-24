СМИ: переплаты на ЕНС можно будет получать по наследству

В Федеральной налоговой службе России выступили с инициативой о разрешении наследникам распоряжаться положительным остатком на Едином налоговом счете (ЕНС).

В настоящее время предложенные поправки в Налоговый кодекс находятся на рассмотрении в Министерстве финансов РФ. ЕНС – новый универсальный принцип расчетов с бюджетом. Он действует с 1 января текущего года для бизнеса и россиян. Он предполагает зачисление плательщиком средств на специальный счет, после чего налоговая самостоятельно распределяет сумму по видам налогов.

Плательщик может заранее зачислить сумму с запасом, средства списываются по мере наступления обязательств.

Переплаты можно вернуть по заявлению. Компании и граждане за неполные полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов, сообщают "Ведомости".