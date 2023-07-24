В Нижегородской области перевернулась лодка с тремя людьми

В Нижегородской области произошло опрокидывание лодки с семейной парой.

В результате этого муж с женой погибли, ребенка госпитализировали. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, это произошло на озере Ефимьевское.

36-летний мужчина, 33-летняя женщина и их сын шести лет сплавлялись на надувной лодке. Очевидцы достали ребенка и женщину из воды. Мальчика госпитализировали. Женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлекли.

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