24 Июля 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Российские власти обсуждают возможность отказа от принятия непопулярных инициатив

Перед стартом предвыборной кампании 2024 года власти России могут приостановить принятие непопулярных инициатив.

Этот вопрос обсуждается во внутриполитическом блоке Администрации президента (АП).  К примеру, перед губернаторскими выборами отслеживают, чтобы главе региона не приходилось подписывать законы, которые не будут поняты людьми. Согласно планам АП, с начала сентября текущего года и до начала апреля будет введен мораторий на принятие непопулярных социально значимых решений.

На прошедшей неделе Госдума перенесла на 1 сентября 2024 года дату вступления в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников – инвалидов I группы, если они следуют без сопровождающего лица, напоминают "Ведомости".

Как сообщил политолог Константин Костин, при принятии важных решений, касающихся экономики, социальной сферы, всегда проходит оценка рисков. Также федеральный центр может контролировать ситуацию, связанную с популистскими инициативами, которые не решают никакой задачи, кроме повышения медийности их авторов. Костин отметил, на электоральное поведение россиян, прежде всего влияют темы, связанные с их доходами, уровнем и качеством жизни.

Для людей важнее более практические вещи – уровень цен, возможность планирования в долгосрочной перспективе.

 

Ранее стало известно, что результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, которые пройдут осенью текущего года, будут обнародовать почти сразу после закрытия участков.

Теги: выборы, администрация президента РФ, россияне


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