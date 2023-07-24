Военнослужащие РФ жалуются на задержку выплат "Согаза"

Российская страховая компания "Согаз", которая является единственной в сегменте страхования жизни и здоровья военнослужащих, затягивает перечисление средств.

Жалобы от военнослужащих и их родственников стали поступать в июле. По их словам, компания затягивает выплаты по страхованию жизни и здоровья, хотя подтвердила получение документов. Соответствующие сообщения появились на ресурсах "Банки.ру", "Сравни.ру" и других. По словам одного из пострадавших, выплата ожидается с декабря 2022 года.

Согласно закону, выплата производится в течение 15 дней с момента получения необходимых документов.

По словам экспертов, это связано с неполным предоставлением документов или ошибками в подсчете сроков. Однако если военнослужащие и их родные докажут, что задержка была необоснованной, то получат право на дополнительные выплаты, сообщает "Коммерсант".