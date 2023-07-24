Генерал-лейтенант Мордвичев: Все закончится к весне 2024 года

Украинская армия будут продолжать попытки контрнаступления до конца августа.

Как сообщил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, затем ожидается небольшой перерыв. Зимой Вооруженные силы Украины "сильно такого ничего не достигнут". Мордвичев не исключил, что "все закончится" к весне 2024 года.

Так генерал-лейтенант ответил на вопрос, надолго ли у украинской армии хватит сил для контрнаступления, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, потери ВСУ с начала специальной военной операции России составили больше 26 тыс. человек.