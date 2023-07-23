Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО "Лефортово"

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2), помещен в СИЗО "Лефортово", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя ОНК Алексея Мельникова.

Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой. Условия содержания в СИЗО Стрелков комментировать отказался, однако наблюдатели не заметили у него "признаков морального или физического давления".

Напомним, ванее стало известно о задержании Стрелкова в Москве. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщало, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

В рамках уголовного дела, Стрелкову может грозить до пяти лет лишения свободы.