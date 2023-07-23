24 Июля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

В США предрекли распад НАТО из-за Украины

Конфликт на Украине может привести к развалу НАТО уже через год. Такое мнение высказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground.

Он заявил, что на смену главам европейских государств могут прийти новые люди, которые поспособствуют распаду Североатлантического альянса.

"Если эта война затянется, я думаю, мы увидим, как НАТО распадется, а не станет все более и более единым, как намекал президент Байден. Он неоднократно заявлял об этом в Вильнюсе", - заявил он.

По его словам, такая ситуация может возникнуть, если конфликт на Украине затянется, и Вашингтон не примет мер для его урегулирование. В качестве аргументации своей позиции Уилкерсон приводит результаты опросов общественного мнения, согласно которым среди западных стран растет недовольство текущей политикой.

По его словам, 55−60% людей недовольны политикой своих нынешних политиков, и это касается и Украины.

Теги: распад НАТО, Лоуренс Уилкерсон, Украина


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