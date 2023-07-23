24 Июля 2023
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова прокомментировала обвинения Киева в разрушении храма в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления киевских властей о том, что Россия, якобы атаковала объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В частности, речь идет о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале, она сообщила, что после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности. При этом Мария Захарова подчеркнула, что разрушения собора также на совести Киева - на главный храм Одессы рухнула ракета украинского ПВО. Ранее об этом сообщило российское Министерство обороны.

Также она заявила, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Она обвинила организацию в двойных стандартах, отметив, что когда "шайка" Кулебина приказала "стащить с пьедестала и куда-то уволочь" памятник Екатерине II Великой ЮНЕСКО промолчала.

"Охранять" центр Одессы организация начала сразу после демонтажа памятника. По мнению Захаровой, историческим центр города после демонтажа памятника его основательницы назвать нельзя.

Снос памятника Екатерине II в Одессе.(2022)|Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

В ведомстве сообщают, что уничтоженные российскими войсками объекты, где киевский режим вместе с иностранными наемниками готовил теракты против России, находились на безопасной дистанции от храма. Удары ведутся на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов и объектов исторического и культурного наследия.

Напомним, сегодня стало известно о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. В городе ночью дважды объявлялась воздушная тревога. Работали системы ПВО.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.

Отметим, что Министерство обороны РФ с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. В ведомстве сообщили, о нанесении ударов по объектам в Одессе, где готовились теракты против России. Они были на безопасном расстоянии от собора.

Теги: Минобороны, Одесса, теракты, Спасо-Преображенский кафедральный собор


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