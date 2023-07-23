Захарова прокомментировала обвинения Киева в разрушении храма в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления киевских властей о том, что Россия, якобы атаковала объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В частности, речь идет о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале, она сообщила, что после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности. При этом Мария Захарова подчеркнула, что разрушения собора также на совести Киева - на главный храм Одессы рухнула ракета украинского ПВО. Ранее об этом сообщило российское Министерство обороны.

Также она заявила, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Она обвинила организацию в двойных стандартах, отметив, что когда "шайка" Кулебина приказала "стащить с пьедестала и куда-то уволочь" памятник Екатерине II Великой ЮНЕСКО промолчала.

"Охранять" центр Одессы организация начала сразу после демонтажа памятника. По мнению Захаровой, историческим центр города после демонтажа памятника его основательницы назвать нельзя.

В ведомстве сообщают, что уничтоженные российскими войсками объекты, где киевский режим вместе с иностранными наемниками готовил теракты против России, находились на безопасной дистанции от храма. Удары ведутся на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов и объектов исторического и культурного наследия.

Напомним, сегодня стало известно о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. В городе ночью дважды объявлялась воздушная тревога. Работали системы ПВО.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.

Отметим, что Министерство обороны РФ с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. В ведомстве сообщили, о нанесении ударов по объектам в Одессе, где готовились теракты против России. Они были на безопасном расстоянии от собора.