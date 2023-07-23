Лукашенко во время встречи с Путиным признался, что его "начали напрягать вагнеровцы"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге признался, что его "начали напрягать вагнеровцы", передает корреспондент Накануне.RU.

Слова Лукашенко приводит пресс-служба Кремля.

"Просятся на запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на запад, туда? Ну и втихую [говорят] ‒ мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них – неприемлемо. Они воевали под Артемовском и знают, откуда шла военная техника, и у них вот это внутри сидит: Жешув – это беда", - сообщил Лукашенко.

Президент добавил, что "держит их, как договорились в центре Белоруссии", и что ему не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что "у них настроения плохие".

Напомним, Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно. По мнению Лукашенко, взамен Польша рассчитывает на территории Западной Украины и заявил, что Белоруссия может оказать Западной Украине помощь, если они о ней попросят.

