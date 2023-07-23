23 Июля 2023
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Фото: vk.com/nazbol

Военкоры, попавшие под обстрел ВСУ, получат Ордена "За заслуги перед Запорожской областью"

Военных корреспондентов "Известий" и РИА Новости наградят Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в своем telеgram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Награды получат журналисты Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и Константин Михальчевский. Погибший журналист РИА Новостей Ростислав Журавлев будет награжден посмертно.

По словам Балицкого, состояние трех военкоров, попавших вчера под артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами, стабильное, они в сознании, получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, по данным Минобороны России, 22 июля около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Теги: орден, За заслуги перед Запорожской областью, Владислав Журавлев, военный корреспондент, Балицкий


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