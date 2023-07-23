Путин и Лукашенко посетили Кронштадт

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Кронштадт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Главы государств осмотрели Музей военно-морской славы – новый объект создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" и пообщались с собравшимися на площади у храма.

В музее военно-морской славы лидеров России и Белоруссии сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пояснения давала руководитель проектного офиса кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Современный комплекс ‒ Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром ‒ построен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времён Первой мировой войны. Он посвящен истории возникновения и развития российского флота. Открытие выставочного пространства планируется в День ВМФ – 30 июля 2023 года.

Центральным объектом музея станет первая в СССР и третья в мире атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая будет экспонирована внутри самого здания музея. Она будет доступна для посещения в конце 2023 года.

Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" создается c 2019 года по поручению Президента и направлен на комплексное развитие территории Кронштадта, сохранение исторического наследия и повышение качества жизни населения. Уже открыты учебно-тренировочный комплекс "Лагерь настоящих героев" и музейно-исторический парк. К 2025 году планируется завершить реставрацию трех фортов Кронштадта: "Кроншлота", "Петра Первого" и "Императора Александра Первого".

Ставропигиальный Никольский Морской собор заложен в городе-крепости Кронштадт по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Собор считается одним из самых значимых памятников архитектуры России и привлекает внимание туристов и паломников.