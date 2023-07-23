Лукашенко привез Путину карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства

Лукашенко привез Путину карту о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам президента Белоруссии, поляки открыли ремонт «Леопардов» на своей территории; в Жешуве активизируется аэродром, куда американцы и другие перебрасывают технику, и затем она перебрасывается на территорию. Также Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, еще одна - примерно в 100 километрах от Гродно". Он добавил, что "дивизия у них, но пока бригады подошли".

По мнению Лукашенко, взамен Польша рассчитывает на территории Западной Украины.

"Оторвать этот кусок западный Украины: под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло, они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что считает это неприемлемым и что Белоруссия готова оказать поддержку Западной Украине, если она попросит о помощи.

Президент Белоруссии также поблагодарил Путина за слова о том, что Россия вступится за его страну в случае военной агрессии.