Потери ВСУ с начала спецоперации России составили больше 26 тысяч человек

Потери ВСУ с начала специальной военной операции России составили больше 26 тысяч человек. Об этом стало известно на встрече президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, встреча состоялась в Константиновском дворце, в Санкт-Петербурге.

Лукашенко отметил, что за минувшие сутки только за один бой было уничтожено рекордное количество западной военной техники - больше 15 танков "Leopard" и более 20 боевых машин пехоты "Bradle". Он привел в пример данные США от 4 июля о потерях ВСУ.

"По оценкам США, со времен начала контртеррористической операции потери ВСУ безвозвратно, или как они называются, [составили] 26 тысяч [человек]". - приводит слова Лукашенко пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что на самом деле потери противника куда больше.

Также Александр Лукашенко заявил, что идет война против всего блока НАТО, подключены наемники, вооружение, также подключают основные стратегические резервы.

"Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет. Но контрнаступления нет. Что дальше?", - заявил президент Беларуси.

Путин в ответ на это замечание белорусского лидера отметил, что контрнаступление Украины есть, но оно проваливается.

Отметим, что только на Донецком направлении за сутки были отражены 14 атак противника, на Краснолиманском направлении отразили шесть атак противника - об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны РФ.