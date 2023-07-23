23 Июля 2023
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Фото: Пресс-служба ЦВО

Истребительная авиация России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины

Истребительной авиацией ВКС России в районе Веролюбовки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки уничтожено 28 беспилотников, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 243 вертолета, 5197 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10854 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5573 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11848 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги: Спецоперация, самолет, сводка, Минобороны РФ


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