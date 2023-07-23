ВСУ предприняли 14 безуспешных попыток наступления на Донецком направлении

ВСУ за сутки вновь безуспешно пытались наступать на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

На Донецком направлении отражены 14 атак противника. Нанесено поражение вражеским подразделениям в районе населенных пунктов Веселое и Белогоровка. ВРажеские потери составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой Народной Республики.

На Краснолиманском направлении отразили шесть атак противника, поражены живая сила и техника ВСУ в районе Ямполовки, Площанки, Червоной Дибровы, Невского - в последнем населенном пункте пресекли деятельность диверсионной группы.

В Серебрянке уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы.

На Южно-Донецком отразили атаку противника в районе Новомихайловки, поразили живую силу и технику ВСУ в районе Старомайорском, Приютном. На Запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области, поражены подразделения ВСУ в Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном. В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

Общие потери противника на этих направлениях составили свыше 160-ти украинских военнослужащих, семь танков "Leopard", 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты "Bradle", пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка и Стельмаховка. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.

Поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное и Серебрянка. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.