В Минобороны РФ сообщили, что в разрушении храма в Одессе виновато украинское ПВО

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления Киева о разрушении Спасо-Преображенского собора в городе Одесса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, наиболее вероятной причиной происшествия стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в Одессе.

В ведомстве сообщают, что уничтоженные российскими войсками объекты, где киевский режим вместе с иностранными наемниками готовил теракты против России, находились на безопасной дистанции от храма. Удары ведутся на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов и объектов исторического и культурного наследия.

Напомним, Министерство обороны с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам.

Сегодня стало известно о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. В городе ночью дважды объявлялась воздушная тревога. Работали системы ПВО.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.