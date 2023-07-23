В Минобороны РФ заявили об уничтожении объектов Одессы, где велась подготовка терактов против России

В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам в Одессе, где готовились теракты против России, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в ежедневной сводке ведомства.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования ВС РФ нанесли по объектам, где готовились террористические акты с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса.

В официальной сводке говорится, что на пораженных объектах находись иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены.

Напомним, сегодня стало известно о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. В городе ночью дважды объявлялась воздушная тревога. Работали системы ПВО. Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.