Россия требует от ЮНГЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора Ростислава Журавлева сообщают РИА Новости со ссылкой на постпреда Рината Аляутдинова.

Он отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов и обвинил организацию в двойных стандартах из-за отсутствия реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Он сообщил, что ответной реакции на эти теракты так и не последовало. Аляутдинов напомнил, что в мае этого года на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО приняли решение, предписывающее главе организации осуждать такие преступления против журналистов без каких-либо различий.

Напомним, по данным Минобороны России, сегодня около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.