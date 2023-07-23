В Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов

В Одессе ночью после взрывов был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщается в Telegram-канале городского совета.

По данным РБК, Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году осветил патриарх Кирилл.

Также сообщается, что ночью в городе дважды объявлялась воздушная тревога, работали системы ПВО.

После атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля Минобороны России несколько раз отчитывалось об "ударах возмездия" по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников близ Одессы. Тогда же перестала действовать зерновая сделка. Взрывы в городе звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля.

Министерство обороны с начала военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. Об ударах по объектам в городе в ночь на 23 июля Минобороны России на момент публикации не сообщило.



