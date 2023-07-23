23 Июля 2023
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Фото: vk.com/nazbol

Председатель СЖР призвал наградить орденом Мужества погибшего военкора Ростислава Журавлева

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал наградить посмертно орденом Мужества погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, сообщает ТАСС.

Соловьев сообщил, что СЖР окажет семье погибшего военкора помощь. Также он выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Он напомнил, что два года назад Журавлев одним из первых получил награду СЖР "За мужество при исполнении служебного долга".

"Я почти уверен, что будет приказ верховного главнокомандующего о награде, как это было с нашими погибшими коллегами в 2014 году. Мой друг, оператор по Югославии, мой товарищ Анатолий Клян тогда погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Я почти уверен, что Ростислав посмертно получит этот орден. Мы можем об этом только ходатайствовать", - приводит издание его слова.

Напомним, по данным Минобороны России, сегодня около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Теги: Ростислав Журавлев, Союз Журналистов России, орден Мужества


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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2023 10:29 Мск Россия требует от ЮНГЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлева

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