В ООН выразили сожаление в связи со смертью военкора Ростислава Журавлева

В ООН сожалеют в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что организация выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

Напомним, по данным Минобороны России, сегодня около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.