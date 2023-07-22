В Ленинградской области на фестивале обрушился мост, есть жертвы

В Луге (Ленинградская область) во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" обрушился мост.

По данным администрации Ленинградской области, от полученных травм один человек скончался. Пострадали восемь человек.

Проводятся следственные действия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии.