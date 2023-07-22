В Подмосковье Росгвардия ликвидировала человека, захватившего дом в коттеджном поселке "Шервуд"

Росгвардия отчиталась о том, что в результате специальной операции в коттеджном поселке "Шервуд" сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области ликвидировали вооруженного преступника, захватившего один из домов.

Правоохранители настойчиво уговаривали мужчину сложить оружие и сдаться, но тот в ответ открыл по ним огонь. В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, сообщает в своем telegram-канале Росгвардия

Здание обследуют саперы ОМОН "Русич" подмосковного главка Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа.