В Крыму после ЧП на складе с боеприпасами госпитализированы четверо

В Крыму 12 эвакуированным жителям Красногвардейского района оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы.

Всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщает Минздрав РФ.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Власти рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.