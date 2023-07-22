23 Июля 2023
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

В Крыму после ЧП на складе с боеприпасами госпитализированы четверо

В Крыму 12 эвакуированным жителям Красногвардейского района оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы.

Всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщает Минздрав РФ.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Власти рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.

Теги: Красногвардейский район, Крым, эвакуация, медицинская помощь


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