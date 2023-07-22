На Западе не верят в победу украинской армии на поле боя

Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя.

В то время, как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ на поле боя, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах, приводит РИА Новости фрагмент статьи, опубликованной в Financial Times.

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление. Атламазоглу сообщил, что с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти".

"На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - написал Володин в своем telegram-канале, уточнив, что Вашингтон и Брюссель продолжат вести конфликт до последнего украинца.