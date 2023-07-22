В Крыму возобновлено жд-сообщение в районе, который атаковали дроны ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе.

Он было ограничено ради безопасности, сообщил Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Аксенов сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Власти рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.