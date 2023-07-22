Лукашенко прибыл в Москву

Завтра, 23 июля, президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.

Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, Лукашенко прибыл в Москву сегодня. Фотографии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого".