22 Июля 2023
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Общество Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования близким погибшего Ростислава Журавлева

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО журналиста, корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате артиллерийского обстрела украинских нацистов .

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования семье погибшего.

"Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб, до конца исполнив свой профессиональный долг" ,- говорится в обращении полпреда.

Ростислав Журавлев(2023)|Фото: vk.com/nazbol

"Смерть отважного военкора - огромная потеря для всех нас: профессионального сообщества, читателей, его семьи. Мать потеряла сына, а дети - отца.
Стать военным корреспондентом, рассказывать ПРАВДУ о событиях на Донбассе и в зоне специальной военной операции было осознанным выбором Ростислава. И за эту правду, за свой профессионализм, оперативность, точность фактов и формулировок он и убит", - считает полпред.

Владимир Якушев выразил от всех жителей Уральского федерального округа глубочайшие соболезнования семье Ростислава Журавлева. Полпред также пожелал выздоровления его раненым коллегам.

Ростислав будет похоронен в своем родном Екатеринбурге: такова воля его близких.

Теги: полпред, владимир якушев, соболезнования, ростислав журавлев, сво, корреспондент


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