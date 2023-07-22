Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования близким погибшего Ростислава Журавлева

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО журналиста, корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате артиллерийского обстрела украинских нацистов .

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования семье погибшего.

"Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб, до конца исполнив свой профессиональный долг" ,- говорится в обращении полпреда.

"Смерть отважного военкора - огромная потеря для всех нас: профессионального сообщества, читателей, его семьи. Мать потеряла сына, а дети - отца.

Стать военным корреспондентом, рассказывать ПРАВДУ о событиях на Донбассе и в зоне специальной военной операции было осознанным выбором Ростислава. И за эту правду, за свой профессионализм, оперативность, точность фактов и формулировок он и убит", - считает полпред.

Владимир Якушев выразил от всех жителей Уральского федерального округа глубочайшие соболезнования семье Ростислава Журавлева. Полпред также пожелал выздоровления его раненым коллегам.

Ростислав будет похоронен в своем родном Екатеринбурге: такова воля его близких.