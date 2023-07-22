В Москве из-за прорыва трубы с торговом центре погибли четверо

Из-за гибели четырех людей в торговом центре на западе Москвы возбуждено уголовное дело.

По данным Главного следственного управления СКР по Москве, 22 июля в одном из торговых центров на западе Москвы произошел прорыв трубы с горячей водой. От полученных повреждений погибли четверо человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц".

Речь идет о торговом центре "Времена гоцда". О ситуации в своем telegram-канале высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семьям погибших, уточнив, что на месте продолжают работать спасатели.