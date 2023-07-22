22 Июля 2023
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Фото: vk.com/nazbol

В Совфеде, КПРФ, уральском полпредстве высказались о смерти военкора Ростислава Журавлева

Различные политики и объединения высказались о гибели в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева.

Уральский полпред Владимир Якушев сообщил, что Журавлев погиб, до конца исполнив свой профессиональный долг.

"Смерть отважного военкора – огромная потеря для всех нас: профессионального сообщества, читателей, его семьи. Мать потеряла сына, а дети – отца", - сказал Якушев.

Стать военным корреспондентом, рассказывать правду о событиях на Донбассе и в зоне специальной военной операции было осознанным выбором Ростислава, и за эту правду, за свой профессионализм, оперативность, точность фактов и формулировок он и убит, считает Якушев.

"Мы не оставим просто так гибель Ростислава и других наших соотечественников, павших от рук врага в зоне специальной военной операции. Наш ответ будет беспощадным и неотвратимым", - сказал полпред.

Ростислав Журавлев(2023)|Фото: vk.com/nazbol

Тюменский обком КПРФ "с горестью воспринял новость о гибели тюменского коммуниста, военкора Ростислава Журавлёва". В компартии отметили, что Ростислав был коммунистом с большой буквы.

"Он вырос на наших глазах. Был добрым, справедливым, самое главное – идейным коммунистом. Был хорошим товарищем и другом, готовым прийти на помощь в трудной жизненной ситуации", - считают в обкоме.

На гибель военкора откликнулся сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. В своем telegram-канале он написал, что Вашингтон и Киев несут равную ответственность за гибель журналиста.

"Применение кассетных боеприпасов, как и снарядов с обедненным ураном, является военным преступлением и должно рассматриваться как таковое. Ростислав убит военной машиной США, и это – неоспоримый факт. От имени комиссии СФ по информационной политике и от себя лично приношу самые глубокие соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, доблестно погибшего в борьбе за правду", - написал Пушков.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем telegram-канале сообщил о том, что Журавлев ехал на гражданской машине из Васильевки в село Владимировка в компании коллег.

"Спутать цель, приняв гражданскую машину за военную, невозможно. Это была намеренная атака на мирных людей. Людей, которые рассказывали страшную правду о преступлениях киевского режима и его армии. Которые поддерживали мирных жителей регионов в зоне СВО. Которые с честью выполняли свой журналистский долг, не боясь, освещали события на передовой", - написал Бондарев.

Атака на российских корреспондентов не останется без ответа, считает политик.

"Украина с легкой руки США перешла черту, начав применять кассетные боеприпасы. Это значит, что Украина сама закрыла для себя "окно возможностей" по мирному урегулированию конфликта", - написал Бондарев.

Ростислав Журавлев(2023)|Фото: vk.com/nazbol

Высказался о смерти Журавлева глава Минцифры Максут Шадаев.

"Ребята находились в гражданском автомобиле и не могли быть военной целью. Они стали жертвами чудовищной жестокости, их атаковали с использованием кассетных боеприпасов", - цитирует министра telegram-канал Минцифры.

Главным для Журавлева было рассказывать правду о том, что он видит.

"Молодой, талантливый парень по праву пользовался уважением коллег, он не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества", - сказал Шадаев.

Напомним, по данным Минобороны России, сегодня около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ростислав Журавлев(2023)|Фото: vk.com/nazbol

Теги: Ростислав Журавлев, военкор, военный корреспондент, гибель


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