В Екатеринбурге арестован водитель Porsche Cayenne, пытавшийся скрыться от силовиков

Суд Кировского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции в отношении уроженца Алапаевска, который минувшей ночью пытался скрыться от нарядов ДПС, принял решение арестовать его на 15 суток, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, задержанный всего допустил 14 нарушений правил дорожного движения.

"В отношении него представители МВД составили 13 протоколов и одно постановление. Наказание лихач будет отбывать в учреждении для нарушителей на Елизаветинском шоссе. Экспертиза показала, что в его крови обнаруженны наркотические вещества", - отметил полковник Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД стрельбой по колесам остановили автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого пытался скрыться. Нарушитель ПДД с риском как для себя, так и для других участников дорожного движения не подчинился законному требованию представителей МВД об остановке и пытался скрыться.

Около 4.20 22 июля во время несения службы наряд ДПС, проезжая мимо дома №51 по Малышева, увидели, как водитель встречной автомашины Porsche Cayenne проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке лихач проигнорировал. Началось преследование, во время которого иномарка на высокой скорости совершала опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. В итоге машину заблокировали во дворе дома №43 по Блюхера. Но и после этого водитель продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские машины.