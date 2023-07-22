22 Июля 2023
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Фото: vk.com/nazbol

В Совфеде назвали возможных виновников смерти военкора Журавлева

Сенатор Константин Косачев отреагировал на гибель в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева. По словам политика, ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США.

"До предела трагичное, но и одновременно исчерпывающее свидетельство отсутствия у украинской военщины и их покровителей каких-либо ограничителей морального характера. Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью", - написал Косачев в своем telegram-канале.

Напомним, по данным Минобороны России, сегодня около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что представители прессы были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России. Во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Теги: Константин Косачев, сенатор, Совет Федерации


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.07.2023 14:09 Мск В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев

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