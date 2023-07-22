Команда Свердловской области по велоспорту попала в аварию в Челябинской области

Команда Свердловской области по велоспорту попала в аварию в Челябинской области. По данным экстренных служб, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на 13 километре автодороги Кыштым – Большие Егусты. В результате аварии пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Их сразу направили в больницу Кыштыма.

Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области уже связался с коллегами из соседнего региона. По данным челябинских врачей, угрозы для жизни пострадавших нет. В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области включиться в процесс оказания помощи свердловским спортсменам-велосипедистам, пострадавшим в ДТП в Челябинской области. Также по поручению губернатора на место в соседний регион выехал министр спорта Леонид Рапопорт, сообщает департамент информполитики региона.