"Урал" впервые одержал победу над ЦСКА в рамках РПЛ

Сегодня в 1-ом туре Российской Премьер-лиги екатеринбургский ФК "Урал" принимал дома московский ЦСКА. Уральцы одержали историческую победу со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил новичок "Урала" Тимур Аюпов, вколотив мяч головой в ворота после розыгрыша углового. Затем преимущество команды Виктора Гончаренко закрепил капитан уральцев Даниэль Мишкич, уверенно реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Вскоре после этого Антон Заболотный отыграл для ЦСКА один мяч, но на большее столичных гостей уже не хватило. "Урал" впервые одержал победу над армейским клубом в рамках РПЛ. Сейчас екатеринбуржцы занимают второе место в чемпионате, уступая лидирующему "Краснодару".

Стоит отметить, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне армейцы вышли в финал турнира благодаря победе над "Уралом" в Екатеринбурге.