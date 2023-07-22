22 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Вблизи границы Монголии и России найден патоген бубонной чумы

Начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила о том, что погибшего детеныша сурка в монгольском аймаке (регионе) Завхан на границе с РФ показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет.

По словам Роломжав, 19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан, пишет ТАСС. Экспресс-тест показал положительный результат.

Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку, еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса. Указанный монгольский регион граничит с российской республикой Тува.

Теги: Бубонная чума, Монголия, Россия


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