22 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО В России Украина
Фото: vk.com/nazbol

В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев

В зоне проведения специальной военной операции погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев.

Он погиб при украинском обстреле, пишет РИА Новости, в котором в последнее время трудился Журавлев. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент издания Константин Михальчевский. Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительным данным, ранения также получил журналист "Известий".

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале написал, что Журавлев, молодой талантливый парень, с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам.

"Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - написал Балицкий.

Еще один военный корреспондент РИА Новости – Константин Михальчевский – получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, уточнил Балицкий.

В Минобороны России сообщили, что около 12.00 22 июля 2023 г. подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Военные отметили, что журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отметим, Журавлев сотрудничал с разными изданиями, в числе которых было и Накануне.RU. Среди его материалов, вышедших на страницах нашего издания, - рассказ о пешем походе из Тюмени в Екатеринбург, посвященном протесту повышению пенсионного возраста, и интервью с черным нацболом [НБП запрещена в РФ], коммунистом, интернационалистом и старшим сержантом армии ДНР Айо Бенесом. Журавлев запомнился как храбрый и самоотверженный журналист, материалы которого всегда отличались яркостью и глубоким содержанием. Редакция Накануне.RU присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью военкора. У него остались жена и двое детей.

Теги: Ростислав Журавлев, военкор, военный корерспондент


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