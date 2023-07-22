В России набирает обороты закрытие "очных" филиалов банков

В мае в России закрылся 191 филиал банков, что является самым большим сокращением с сентября 2022 г., когда их число уменьшилось на 486. Это связано с цифровизацией и тем, что доля населения с дистанционным доступом к банковским счетам выросла выше 80%. Участники рынка подтвердили оптимизацию сети отделений. Эксперты ожидают еще большего сокращения количества офисов после запуска цифрового рубля.

Закрывают точки в основном те, которые обслуживают физлиц, ранее они имели достаточно развитые сети филиалов, пишут "Известия". В будущем число отделений все равно будет сокращаться, согласны участники рынка.

В ближайшее время может начаться оптимизация филиалов Группы ВТБ, которая в конце прошлого года приобрела банк "Открытие". Процесс реорганизации сети достаточно длительный, поэтому уменьшение количества точек будет фиксироваться еще как минимум на протяжении года.