22 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В России набирает обороты закрытие "очных" филиалов банков

В мае в России закрылся 191 филиал банков, что является самым большим сокращением с сентября 2022 г., когда их число уменьшилось на 486. Это связано с цифровизацией и тем, что доля населения с дистанционным доступом к банковским счетам выросла выше 80%. Участники рынка подтвердили оптимизацию сети отделений. Эксперты ожидают еще большего сокращения количества офисов после запуска цифрового рубля.

Закрывают точки в основном те, которые обслуживают физлиц, ранее они имели достаточно развитые сети филиалов, пишут "Известия". В будущем число отделений все равно будет сокращаться, согласны участники рынка.

В ближайшее время может начаться оптимизация филиалов Группы ВТБ, которая в конце прошлого года приобрела банк "Открытие". Процесс реорганизации сети достаточно длительный, поэтому уменьшение количества точек будет фиксироваться еще как минимум на протяжении года.

Теги: Банк, офис, закрытие


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