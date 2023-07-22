22 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В польском МИД получил ответ на претензии к выступлению Путина

Польская сторона получила надлежащий ответ на претензии к пятничному выступлению президента России Владимира Путина.

По словам посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет РИА Новости. Яблоньский "выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности". Во время беседы стороны "зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы к вопросам как истории, так и современной политики".

"Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и Украине", - сказал Андреев.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совбеза РФ сообщил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной через размещение там своих войск. Размещение Польшей своих войск на "западных территориях" Украины планируется оформить как "исполнение союзнических обязательств", доложил Нарышкин. Президент России поручил ему отслеживать планы Польши в отношении Украины и дал объемный комментарий по поводу предполагаемых планов Польши.

"Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, задумываются о литовцах и поляках", - заявил Путин. И добавил: "Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины, они там и останутся. Причем, навсегда".

Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам".

"В Варшаве забыли об этом, мы напомним. Польша захватила часть Литвы, отторгнула у России ее исторические земли, воспользовавшись гражданской войной, участвовала в разделе Чехословакии", - сказал Путин.

Путин допускает, что власти Польши планируют напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Теги: Сергей Андреев, Польша, Варшава


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Ранее 21.07.2023 13:36 Мск Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам"

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